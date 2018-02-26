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WP: сборная США не оправдала надежд на Олимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
26 февраля, 3:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, февраля. /ТАСС

Американская газета отмечает, что 23 медали команды - самый низкий результат на зимних Играх с 1998 года

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ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Сборная США с 23 завоеванными медалями на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане не оправдала надежд американских болельщиков. Такое мнение высказала в воскресенье по окончании Игр газета The Washington Post, вынеся именно эти слова в заголовок.

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"Сборная США завершила выступления на этих зимних Играх с 23 медалями. Это самый низкий результат с 1998 года, когда американские атлеты привезли домой 13 наград. Они завоевали в Сочи 28 медалей и рекордные 37 в Ванкувере в 2010 году. Три страны обошли их в командном зачете в Пхёнчхане - Норвегия (39), Германия (31) и Канада (29)", - отмечает издание.

"Девять из полученных наград - золотые, но столько же они завоевывали на каждой из трех последних Олимпиад", - продолжает газета, напоминая, что в Южную Корею отправилась самая многочисленная сборная в истории зимних Игр - 241 атлет.

Как указывает The Washington Post, Олимпийский комитет США "обычно не публикует свои прогнозы относительно общего количества медалей, на которые можно рассчитывать на Играх, но агентству Associated Press удалось ознакомиться с внутренним документом комитета, где говорилось, что ожидается как минимум 25 медалей, при этом подчеркивалось, что надо нацеливаться на 37, а, может быть, удастся завоевать и 59".

"Из этих 23 медалей почти половина - 11 - завоеваны в состязаниях по сноуборду и лыжной акробатике, в том числе пять золотых, - заметило издание. - И в то же время сборная не показала больших успехов в так называемых традиционных зимних дисциплинах. Например, американские фигуристки-одиночницы показали худший результат со времен Второй мировой войны, заняв девятое, 10-е и 11-е места".

"Конькобежцы выступили лучше по сравнению с полным провалом в 2014 году, выиграли одну медаль, которая так и осталась единственной в этой дисциплине, - подчеркнула The Washington Post. - Свой провал в Сочи они оправдывали неудачной новой экипировкой и приехали в Пхёнчхан, рассказывая всем, что теперь лучше подготовлены. И в результате всего одна медаль у женщин в командном преследовании". "Будем надеяться, что Игры в 2022 году будут более удачными для нас", - добавила газета.

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