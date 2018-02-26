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Касаткина поднялась на 29 позиций в чемпионской гонке WTA

Спорт
26 февраля, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

На прошлой неделе россиянка принимала участие в турнире в Дубае, где дошла до финала, проиграв украинке Элине Свитолиной

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 26 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

На прошлой неделе Касаткина принимала участие в турнире в Дубае, где дошла до финала, проиграв украинке Элине Свитолиной, поднявшейся на четвертое место в чемпионской гонке.

Чемпионская гонка WTA от 26 февраля:

  • 1 (1). Каролин Возняцки (Дания) - 2630 очков
  • 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 1930
  • 3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 1625
  • 4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 1475
  • 5 (4). Петра Квитова (Чехия) - 1435
  • 6 (5). Элизе Мертенс (Германия) - 1121
  • 7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 941
  • 8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 820
  • 9 (8). Юлия Гёргес (Германия) - 725
  • 10 (10). Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 589
  • 11 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 563...
  • 43 (43). Анна Блинкова (Россия) - 261...
  • 48 (45). Мария Шарапова (Россия) - 241...
  • 50 (63). Екатерина Макарова (Россия) - 235...
  • 54 (84). Елена Веснина (Россия) - 227...
  • 73 (65). Екатерина Александрова (Россия) - 168...
  • 73 (77). Софья Жук (Россия) - 168...
  • 93 (83). Елена Рыбакина (Россия) - 129.

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