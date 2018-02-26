Касаткина поднялась на 29 позиций в чемпионской гонке WTA

Дарья Касаткина
© AP Photo/Ng Han Guan
ТАСС, 26 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
На прошлой неделе Касаткина принимала участие в турнире в Дубае, где дошла до финала, проиграв украинке Элине Свитолиной, поднявшейся на четвертое место в чемпионской гонке.
Чемпионская гонка WTA от 26 февраля:
- 1 (1). Каролин Возняцки (Дания) - 2630 очков
- 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 1930
- 3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 1625
- 4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 1475
- 5 (4). Петра Квитова (Чехия) - 1435
- 6 (5). Элизе Мертенс (Германия) - 1121
- 7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 941
- 8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 820
- 9 (8). Юлия Гёргес (Германия) - 725
- 10 (10). Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 589
- 11 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 563...
- 43 (43). Анна Блинкова (Россия) - 261...
- 48 (45). Мария Шарапова (Россия) - 241...
- 50 (63). Екатерина Макарова (Россия) - 235...
- 54 (84). Елена Веснина (Россия) - 227...
- 73 (65). Екатерина Александрова (Россия) - 168...
- 73 (77). Софья Жук (Россия) - 168...
- 93 (83). Елена Рыбакина (Россия) - 129.
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