Касаткина поднялась на 29 позиций в чемпионской гонке WTA

ТАСС, 26 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

На прошлой неделе Касаткина принимала участие в турнире в Дубае, где дошла до финала, проиграв украинке Элине Свитолиной, поднявшейся на четвертое место в чемпионской гонке.

Чемпионская гонка WTA от 26 февраля:

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) - 2630 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 1930

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 1625

4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 1475

5 (4). Петра Квитова (Чехия) - 1435

6 (5). Элизе Мертенс (Германия) - 1121

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 941

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 820

9 (8). Юлия Гёргес (Германия) - 725

10 (10). Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 589

11 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 563...

43 (43). Анна Блинкова (Россия) - 261...

48 (45). Мария Шарапова (Россия) - 241...

50 (63). Екатерина Макарова (Россия) - 235...

54 (84). Елена Веснина (Россия) - 227...

73 (65). Екатерина Александрова (Россия) - 168...

73 (77). Софья Жук (Россия) - 168...

93 (83). Елена Рыбакина (Россия) - 129.