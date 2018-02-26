Хачанов поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP

Карен Хачанов
© Юрий Смитюк/ТАСС
ТАСС, 26 февраля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.
В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе. В финале россиянин победил француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Рейтинг ATP от 26 февраля:
- 1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 10105 очков
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760
- 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960
- 4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4635
- 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4450
- 6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 3810
- 7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3280
- 8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825
- 9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 2745
- 10 (8). Джек Сок (США) - 2650...
- 32 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1433...
- 41 (47) Карен Хачанов (Россия) - 1235...
- 52 (50) Даниил Медведев (Россия) - 959...
- 74 (76) Евгений Донской (Россия) - 727...
- 94 (93). Михаил Южный (Россия) - 604.
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