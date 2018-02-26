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Хачанов поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP

Спорт
26 февраля, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В воскресенье россиянин выиграл турнир в Марселе

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе. В финале россиянин победил француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Рейтинг ATP от 26 февраля:

  • 1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 10105 очков
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760
  • 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960
  • 4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4635
  • 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4450
  • 6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 3810
  • 7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3280
  • 8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825
  • 9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 2745
  • 10 (8). Джек Сок (США) - 2650...
  • 32 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1433...
  • 41 (47) Карен Хачанов (Россия) - 1235...
  • 52 (50) Даниил Медведев (Россия) - 959...
  • 74 (76) Евгений Донской (Россия) - 727...
  • 94 (93). Михаил Южный (Россия) - 604.

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