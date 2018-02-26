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Спецборт с российскими олимпийцами вылетел из Сеула в Москву с полуторачасовым опозданием

Спорт
26 февраля, 10:08 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 26, февраля. /ТАСС

Ожидается, что самолет приземлится в Москве в 18:40 мск

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Российские спортсменки Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова (слева направо)
Российские спортсменки Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова (слева направо)
Российские спортсменки Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова (слева направо)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Олимпийская чемпионка Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Алина Загитова
Алина Загитова
Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Вячеслав Войнов с супругой Мартой Варламовой
Хоккеист Вячеслав Войнов с супругой Мартой Варламовой
Хоккеист Вячеслав Войнов с супругой Мартой Варламовой
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Фигурист Дмитрий Соловьев
Фигурист Дмитрий Соловьев
Фигурист Дмитрий Соловьев
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеисты Сергей Калинин (слева) и Михаил Григоренко
Хоккеисты Сергей Калинин (слева) и Михаил Григоренко
Хоккеисты Сергей Калинин (слева) и Михаил Григоренко
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Алина Загитова
Алина Загитова
Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг (справа)
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг (справа)
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Илья Ковальчук
Хоккеист Илья Ковальчук
Хоккеист Илья Ковальчук
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Василий Кошечкин с супругой Ириной
Хоккеист Василий Кошечкин с супругой Ириной
Хоккеист Василий Кошечкин с супругой Ириной
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Богдан Киселевич
Хоккеист Богдан Киселевич
Хоккеист Богдан Киселевич
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Лыжники Андрей Ларьков и Анастасия Седова
Лыжники Андрей Ларьков и Анастасия Седова
Лыжники Андрей Ларьков и Анастасия Седова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (слева) и хоккеист Павел Дацюк
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (слева) и хоккеист Павел Дацюк
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (слева) и хоккеист Павел Дацюк
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российские спортсменки Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова (слева направо)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Олимпийская чемпионка Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Вячеслав Войнов с супругой Мартой Варламовой
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Фигурист Дмитрий Соловьев
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеисты Сергей Калинин (слева) и Михаил Григоренко
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Илья Ковальчук
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Василий Кошечкин с супругой Ириной
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Хоккеист Богдан Киселевич
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Лыжники Андрей Ларьков и Анастасия Седова
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (слева) и хоккеист Павел Дацюк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, в понедельник вылетели из Сеула в Москву. Среди них и хоккейная команда, которая завоевала золото спустя 26 лет.

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Рекордная по количеству участников Олимпиада завершилась в Пхёнчхане

Олимпийский рейс с российскими спортсменами на борту вылетел из Сеула с полуторачасовой задержкой. Ожидается, что он приземлится в столице России в 18:40 мск. В зоне регистрации сеульского аэропорта российских олимпийцев, среди которых также были лыжники, фигуристы, бобслеисты и фристайлисты, провожали два десятка журналистов. Особым вниманием у представителей прессы и рядовых пассажиров аэропорта пользовались хоккеисты, многие из которых приехали с золотыми медалями на шеях.

Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по причине отстранения национального олимпийского комитета выступали на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. В Пхёнчхане они завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золото выиграли российские хоккеисты, победившие в финале сборную Германии (4:3 ОТ), и фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой в женском одиночном катании.

В заключительный день Игр исполком Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР). Он должен быть восстановлен в правах до конца текущей недели при условии, что проверка допинг-проб российских участников Игр не выявит нарушения правил.

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