Сноубордист Олюнин, сломавший ногу в Пхёнчхане, через месяц начнет процесс реабилитации

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу во время выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, планирует через месяц начать реабилитацию после травмы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минспорта Красноярского края со ссылкой на самого спортсмена.

Олюнин получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Позднее ему была сделана операция.

"В плане здоровья чувствую себя нормально. После полета (из Кореи в Красноярск - прим. ТАСС) нога немножко побаливает, а так все хорошо. Провели хорошую операцию в Корее, послезавтра будем снимать швы. Процесс реабилитации начнется где-то через месяц, буду заниматься, тренироваться, ходить", - процитировали в региональном Минспорте слова спортсмена.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.