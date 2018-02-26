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CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого

Спорт
26 февраля, 11:16 дата обновления: 26 февраля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Согласно мотивировочной части, спортсмен сохраняет за собой право добиться полного оправдания по делу о нарушении антидопинговых правил

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Александр Крушельницкий

Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о признании виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхёнчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого. Документ опубликован на сайте суда.

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Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх. Крушельницкий и Брызгаловы были лишены бронзовых медалей. 

Согласно мотивировочной части, российский спортсмен сохраняет за собой право добиться полного оправдания по данному делу. "Спортсмен в ходе дальнейших дисциплинарных разбирательств оставляет за собой право добиваться сокращения дисквалификации или полного оправдания в данном деле, ссылаясь на принцип отсутствия вины или халатности", - сказано в документе суда.

Сообщается, что концентрация мельдония в допинг-пробе "А" спортсмена составила 8069 нг/мл. В пробе "Б" концентрация вещества составила 5721 нг/мл. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, любая концентрация мельдония в пробе спортсмена является нарушением.
Также Крушельницкий временно отстранен от участия в соревнованиях, пока не будет принято окончательное решение по его делу. Все дальнейшие разбирательства по данному делу будут проходить в CAS, решение о мере наказания или об оправдании спортсмена также будет принимать CAS.

Спортивный арбитражный суд будет выносить решение от имени Всемирной федерации керлинга.

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