Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД наградит ведомственными медалями полицейских, ставших призерами зимней Олимпиады

Спорт
26 февраля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Награды будут вручены сотрудникам после их возвращения в Россию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Ларьков

Андрей Ларьков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился наградить сотрудников полиции, ставших призерами XXIII зимних Олимпийских игр медалями "За доблесть в службе", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственными медалями "За доблесть в службе" младшего лейтенанта полиции Андрея Ларькова и старшего сержанта полиции Анны Нечаевской, ставших призерами на завершившихся в Пхёнчхане зимних Олимпийских играх", - сказала Волк.

По ее словам, инспектор патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан Андрей Ларьков в составе команды России занял второе место в лыжной эстафете 4х10 км, а также завоевал бронзовую медаль в масс-старте на 50 км. Полицейский отдельного полка ППС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Нечаевская входила в команду России, ставшую третьей в лыжной эстафете 4х5 км.

"Награды будут вручены сотрудникам, добившимся высоких спортивных достижений, после их возвращения в Россию", - добавила представитель МВД.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей, в том числе две золотые.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Яровая считает "заказной истерикой" статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде
7
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама