МВД наградит ведомственными медалями полицейских, ставших призерами зимней Олимпиады

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился наградить сотрудников полиции, ставших призерами XXIII зимних Олимпийских игр медалями "За доблесть в службе", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственными медалями "За доблесть в службе" младшего лейтенанта полиции Андрея Ларькова и старшего сержанта полиции Анны Нечаевской, ставших призерами на завершившихся в Пхёнчхане зимних Олимпийских играх", - сказала Волк.

По ее словам, инспектор патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан Андрей Ларьков в составе команды России занял второе место в лыжной эстафете 4х10 км, а также завоевал бронзовую медаль в масс-старте на 50 км. Полицейский отдельного полка ППС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Нечаевская входила в команду России, ставшую третьей в лыжной эстафете 4х5 км.

"Награды будут вручены сотрудникам, добившимся высоких спортивных достижений, после их возвращения в Россию", - добавила представитель МВД.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей, в том числе две золотые.