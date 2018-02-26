РФС: поле в Самаре не июньское, но к матчу со "Спартаком" будет в нормальном состоянии

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Поле на домашнем стадионе самарских "Крыльев Советов" к матчу Кубка России по футболу с московским "Спартаком" не будет в идеальном состоянии, но будет вполне пригодное для игры. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов, возглавляющий комиссию по инспекции стадионов.

Четвертьфинальная встреча Кубка страны между "Крыльями Советов" и "Спартаком" пройдет в среду.

"Вчера я был в Самаре, и пока все идет по плану. Конечно, июньского изумрудного газона ждать не приходится, но поле будет вполне нормальным для игры. Играли и на куда более плохих газонах", - рассказал Куликов.

Он отметил, что кто-то искусственно нагнетает обстановку вокруг состояния газона. "Мне показали фотографии, якобы сделанные на стадионе в Самаре, где поле отчасти не накрыто, а люди с лопатами разгребают снег, и я сразу уточнил у руководства: оказалось, фото было сделано еще до Нового года. Поле сейчас под двойным слоем пленки, температура под ней вполне хорошая - 18-22 градуса. Кто-то просто нагнетает обстановку", - считает он.

Куликов отметил, что не вызывают беспокойства поля в Хабаровске, Перми и на стадионе "Петровский" в Санкт- Петербурге, которые примут встречи "СКА-Хабаровск" - "Шинник" (Ярославль), "Амкар" - "Авангард" (Курск) и "Тосно" - "Луч-Энергия" (Владивосток) соответственно. "В Хабаровске искусственное поле, как и в Перми, там планово готовятся. "Петровский" готов, там схема подготовки поля отлажена годами, тем более в зиму газон ушел в хорошем состоянии", - сообщил инспектор РФС.

Тем не менее, собеседник ТАСС не стал исключать вариант с переносом игр. "Вы же понимаете, форс-мажор может произойти в любой момент, прилетит неожиданно тучка, ну и что ты в таком случае сделаешь? Вчера вот матч в Турине неожиданно перенесли ("Ювентус" - "Аталанта" - прим. ТАСС). Но такие случаи заложены в процедуре, есть резервные дни", - сказал он.