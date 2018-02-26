Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нападающий "Миннесоты" Стаал признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
26 февраля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Второй звездой недели признан финский вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, третьей - канадский нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 февраля. Канадский нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал признан первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Стаал в четырех матчах забросил четыре шайбы и отдал три передачи.

Второй звездой недели признан финский вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, который выиграл три матча. В среднем он пропускал в каждой игре по одной шайбе и отразил 97,0% бросков по своим воротам.

Третьим в списке лучших игроков недели стал канадский нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф, набравший 7 очков (2 гола + 5 передач) в четырех встречах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама