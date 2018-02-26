Нападающий "Миннесоты" Стаал признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 26 февраля. Канадский нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал признан первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Стаал в четырех матчах забросил четыре шайбы и отдал три передачи.

Второй звездой недели признан финский вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, который выиграл три матча. В среднем он пропускал в каждой игре по одной шайбе и отразил 97,0% бросков по своим воротам.

Третьим в списке лучших игроков недели стал канадский нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф, набравший 7 очков (2 гола + 5 передач) в четырех встречах.