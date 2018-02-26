Сноубордистка Заварзина рассказала, что сорвала голос во время хоккейного финала Олимпиады

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Александр Бокулёв/. Сноубордистка Алена Заварзина во время просмотра финального матча Олимпийских игр - 2018 между российскими и немецкими хоккеистами сорвала голос и плакала при исполнении гимна России на церемонии награждения. Об этом она рассказала ТАСС после церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

Российские хоккеисты одержали первую за 26 лет победу на Олимпиаде, в овертайме команда обыграла команду Германии со счетом 4:3.

"Весь полет общались с хоккеистами, они нас всех вдохновляют, классные ребята. Даже жаль, что мы прилетели и нам всем придется ехать домой сейчас. У меня даже сел голос, так как вчера я буквально орала, болела за ребят. Хоккей - это нечто, я вчера ревела, когда мы все пели наш запрещенный гимн", - сказала Заварзина.

"На Олимпиаде все было замечательно. Хочу сказать спасибо персоналу, сервисменам, тренерам, федерации за то, что они нас поддерживают. Спасибо всем тем, кто нас не критиковал за то, что мы туда поехали. Мы должны все-таки выступать за Россию, как бы они нас не называли, все равно вперед, Россия!", - сказала спортсменка.

"На этой Олимпиаде мы все очень сплотились, такого в русской команде не было никогда, мы все были заодно и поддерживали друг друга, были единым целом, а это очень классное чувство", - добавила спортсменка.

Выступление российских олимпийцев в Пхёнчхане

Россияне на Олимпиаде выступали в статусе олимпийских атлетов из России, под олимпийским флагом и без национальной символики из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете. В Пхёнчхане выступили 168 спортсменов, получившие специальные приглашения от МОК. Ряд ведущих атлетов - биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт- трекист Виктор Ан - не были допущены до Игр по решению специальной комиссии, поскольку не соответствовали установленным МОК критериям.

Команда олимпийских атлетов из России завоевала 17 наград на Олимпиаде (два золота, шесть серебряных и девять бронзовых медалей). Помимо хоккеистов победу в одиночном катании одержала фигуристка Алина Загитова.

Серебряные награды завоевали Евгения Медведева (фигурное катание), фигуристы в командном турнире, Александр Большунов (лыжная гонка на 50 км классическим стилем), Никита Трегубов (скелетон), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

Бронза на счету Андрея Ларькова (лыжная гонка на 50 км классическим стилем), женской лыжной эстафетной команды, Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Семена Елистратова (шорт- трек, 1500 м), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), Сергея Ридзика (фристайл, ски-кросс) и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).