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Бронзовый призер ОИ-2018 по шорт-треку Елистратов 27 февраля начнет подготовку к ЧМ

Спорт
26 февраля, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Чемпионат мира по шорт-треку пройдет с 16 по 18 марта в канадском Монреале

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший бронзовую медаль Олимпиады в Пхёнчхане, 27 февраля отправится в подмосковный Новогорск для подготовки к чемпионату мира. Об этом он заявил журналистам во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

Елистратов завоевал бронзу Игр на дистанции 1500 м. В понедельник российские спортсмены вернулись с Олимпиады.

"Уже много дней прошло, немного подзабыл те эмоции. Я просто был рад и горд, что у меня получилось. Очень благодарен тем людям, которые стоят у меня за спиной, потому что без них я бы не справился", - заявил Елистратов.

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"Если честно, не ожидал такого количества болельщиков. Я очень устал, потому что встал рано утром, ехал четыре часа на автобусе до аэропорта Сеула, потом четыре часа сидели и еще полтора часа ждали рейс", - добавил он.

"В Уфу собираюсь только через месяц, потому что сейчас уже начнутся тренировки и подготовка к чемпионату мира. Полторы недели будут идти тренировки, начнутся они завтра. Получается, что с корабля на бал. Эмоций и сил на остаток хватит", - заключил спортсмен.

Чемпионат мира по шорт-треку пройдет с 16 по 18 марта в канадском Монреале.

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