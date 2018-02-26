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Фристайлист Ридзик заявил, что до сих пор не верит в завоевание бронзы Олимпийских игр

Спорт
26 февраля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В понедельник российские спортсмены, которые принимали участие в Олимпиаде-2018, вернулись в Москву

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Сергей Ридзик

Сергей Ридзик

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в ски-кроссе Сергей Ридзик признался, что еще не верит в свой успех. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В понедельник российские спортсмены, которые принимали участие в Олимпиаде-2018, вернулись в Москву. Ридзик стал первым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в ски-кроссе.

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"Ощущения колоссальные от всей той обстановки, которая сложилась вокруг Игр, такой Олимпиады еще не было. Вижу, что медаль висит на шее, но еще не верю, что я третий на Олимпиаде - старте всей моей жизни", - сказал спортсмен.

"Ожиданий было больше, чем по итогу оказалось, потому что я четыре года к этому шел, а всего один старт прошел. Потом уже следил за своими, сноубордистами, просто отдыхал", - добавил Ридзик.

Олимпийские игры 2018 года прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся в нейтральном статусе из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

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