Хоккеист Капризов назвал ощущения от победы на ОИ-2018 самыми лучшими в жизни

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Кирилл Капризов назвал ощущения от победы на Олимпийских играх 2018 года самыми лучшими в жизни. Об этом он заявил журналистам во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

В понедельник российские спортсмены вернулись с Олимпиады.

"Золотая медаль - это самые лучшие ощущения, какие только могут быть", - отметил Капризов.

25 февраля российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в дополнительное время. 18-летний Капризов забросил победную шайбу.

Российские спортсмены, соревновавшиеся в нейтральном статусе из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.