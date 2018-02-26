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Хоккеист Капризов назвал ощущения от победы на ОИ-2018 самыми лучшими в жизни

Спорт
26 февраля, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в дополнительное время, Капризов забросил победную шайбу

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Алина Загитова и Кирилл Капризов (слева направо)

Алина Загитова и Кирилл Капризов (слева направо)

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Кирилл Капризов назвал ощущения от победы на Олимпийских играх 2018 года самыми лучшими в жизни. Об этом он заявил журналистам во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

В понедельник российские спортсмены вернулись с Олимпиады.

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"Золотая медаль - это самые лучшие ощущения, какие только могут быть", - отметил Капризов.

25 февраля российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в дополнительное время. 18-летний Капризов забросил победную шайбу.

Российские спортсмены, соревновавшиеся в нейтральном статусе из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

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