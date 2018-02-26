Лыжник Большунов не считает себя звездой даже после успеха на Олимпиаде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не считает себя звездой и после завоевания четырех медалей на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение спортсмен высказал в разговоре с журналистами.

В понедельник в Москву в аэропорт Шереметьево прилетел рейс с российским олимпийцами, которых встречало множество болельщиков и журналистов.

"Я в шоке от такого приема, вас реально много, - отреагировал Большунов на количество болельщиков, желающих сделать фото или взять автограф у спортсмена. - Я не чувствую себя звездой. Я не звезда, буду и дальше это повторять".

"Поддержка болельщиков чувствовалась на Олимпиаде, - рассказал Большунов о поведении российских поклонников на Играх. - Когда вышел на старт в спринте, наши болельщики так кричали, так поддерживали, что даже пришлось попросить их быть поспокойнее. На закрытии было такое мгновенье, когда на стадионе все замолчали, сразу начали кричать наши болельщики, я тоже не удержался, если честно. Даже там наши болельщики смогли всех перекричать, донести какие-то слова, это очень радостно".

"Какие планы дальше? Сбежать отсюда, - отшутился олимпийский медалист от вопросов журналистов. - Отдыхать после Олимпиады не собираюсь. Для нас лучший отдых - это тренировка".

Большунов выиграл в Пхёнчхане три серебра и одну бронзу. Он стал первым в истории спорта отечественным лыжником, который сумел завоевать четыре медали на одной Олимпиаде.