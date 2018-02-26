Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.02:
$ 55.92
€ 68.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахматисты Ковалев и Табатабай лидируют на фестивале "Аэрофлот Опен" после семи туров

Спорт
26 февраля, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Ковалев в седьмом туре сыграл вничью с россиянином Игорем Лысым, Табатабай победил представителя Индии Кришнана Сашикирана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 февраля. Белорус Владислав Ковалев и иранец Мохаммед Табатабай делят лидерство на шахматном фестивале "Аэрофлот Опен" после семи туров. Соревнования проходят в Москве.

Ковалев в седьмом туре сыграл вничью с россиянином Игорем Лысым, Табатабай победил представителя Индии Кришнана Сашикирана.

Ковалев и Табатабай набрали по 5,5 очка и делят первое место. Следом идут Лысый, Владислав Артемьев (оба - Россия), Габриэл Саркисян, Тигран Петросян (оба - Армения) и Антон Коробов (Украина), у которых по 5 очков.

Действующий победитель турнира россиянин Владимир Федосеев, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2724 пункта), проиграл соотечественнику Евгению Романову и отстает от лидеров на 2 балла.

Фестиваль "Аэрофлот Опен" на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет 120 тыс. евро. Победитель главного турнира получит 18 тыс. евро и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.

Соревнования завершатся 28 февраля. 1 марта состоится турнир по блицу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
2
"Аэрофлот" увеличил нормы провоза ручной клади
3
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Управделами президента РФ опровергло причастность отряда "Россия" к "кокаиновому делу"
7
Reuters: инвесторы США хотят при помощи Вашингтона выкупить залог "Роснефти" в Citgo
Темы дня
Новости партнеров
Реклама