Шахматисты Ковалев и Табатабай лидируют на фестивале "Аэрофлот Опен" после семи туров

ТАСС, 26 февраля. Белорус Владислав Ковалев и иранец Мохаммед Табатабай делят лидерство на шахматном фестивале "Аэрофлот Опен" после семи туров. Соревнования проходят в Москве.

Ковалев в седьмом туре сыграл вничью с россиянином Игорем Лысым, Табатабай победил представителя Индии Кришнана Сашикирана.

Ковалев и Табатабай набрали по 5,5 очка и делят первое место. Следом идут Лысый, Владислав Артемьев (оба - Россия), Габриэл Саркисян, Тигран Петросян (оба - Армения) и Антон Коробов (Украина), у которых по 5 очков.

Действующий победитель турнира россиянин Владимир Федосеев, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2724 пункта), проиграл соотечественнику Евгению Романову и отстает от лидеров на 2 балла.

Фестиваль "Аэрофлот Опен" на призы российской авиакомпании проводится в 16-й раз, общий призовой фонд составляет 120 тыс. евро. Победитель главного турнира получит 18 тыс. евро и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который пройдет в июле.

Соревнования завершатся 28 февраля. 1 марта состоится турнир по блицу.