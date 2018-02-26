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Более тысячи болельщиков встретили вернувшихся из Пхёнчхана российских олимпийцев

Спорт
26 февраля, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В Москву вернулись команды по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, фристайлу и бобслею

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© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
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© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. В понедельник в аэропорту Шереметьево приземлился спецборт с российскими спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. В зале прилета атлетов встречали более тысячи болельщиков.

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В Москву вернулись команды по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам, фристайлу и бобслею. Вместе со спортсменами прилетели президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

За несколько часов до прилета в холле аэропорта начали собираться родственники спортсменов и болельщики, которые облачились в майки цвета российского флага. Самого триколора также было очень много, встречающие активно размахивали флагами и несколько раз исполнили популярные кричалки, а также известную песню "Катюша". На встречу с российскими олимпийцами собралось более тысячи человек.

"Путь к успеху на Олимпиаде был сложным"

На прошедших Играх российские спортсмены выступали в нейтральном статусе из-за отстранения ОКР. Международный олимпийский комитет (МОК) выдал приглашения 169 отечественным атлетам, позднее конькобежка Ольга Граф отказалась от выступления на Олимпиаде. В итоге российские спортсмены завоевали 17 медалей (две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград). Золото принесли фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная команда.

После прилета олимпийцев первым к встречающим обратился Жуков. "От имени ОКР хочу сказать огромное спасибо нашим спортсменам, что поехали на Олимпийские игры, и огромное спасибо болельщикам, которые их поддерживали. У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, но уверен, что сейчас нет ни одного человека, сомневающегося в том, что в воскресенье золотую медаль в хоккее выиграла сборная России, а не какая-то другая команда. Наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце ", - сказал глава ОКР.

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Как отметил Поздняков, прошедшие Игры стали долгим и сложным путем к успеху. "Радостно и отрадно, что это дорога завершилась победой хоккеистов. Огромные успехи были не только в хоккее и фигурном катании, но и в других видах спорта, в лыжах, фристайле", - отметил он.

Российские спортсмены сделали на Играх все, что могли, заявила журналистам серебряный призер Олимпиады-2018 в фигурном катании Екатерина Боброва. "Олимпиада была очень сложной после Игр в Сочи, нам помогли наш дух и болельщики на трибунах, для нас очень важна их поддержка и тех, кто вставал в Москве в 4 утра. Ребята сделали все, что могли, чтобы достойно представлять Россию на ОИ, Россия в нашем сердце, и мы доказали это нашими медалями", - отметила спортсменка.

В последний соревновательный день Олимпиады российские хоккеисты выиграли золото, обыграв в финале сборную Германии со счетом 4:3 (ОТ). "Золотая медаль Олимпийских игр - это самые лучшие ощущения, какие только могут быть", - заявил журналистам автор победного гола нападающий Кирилл Капризов.

Отвечая на вопрос об атмосфере на Играх, двукратный бронзовый призер ОИ-2018 по лыжным гонкам Юлия Белорукова заявила, что к российским спортсменам было очень теплое отношение. "На Играх, честно говоря, было очень круто и атмосфера была хорошая, не сказать, что было очень сложно. Нас готовили, что, возможно, будут какие-то взгляды со стороны, но ничего такого не было - все очень тепло к нам относились", - заявила она.

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