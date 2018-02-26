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Футболисты Феррейра-Карраско и Гайтан перешли из "Атлетико" в китайский "Далянь Ифан"

Спорт
26 февраля, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Траняферное окно в Китае закрывается 28 февраля

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ТАСС, 26 февраля. Полузащитники испанского футбольного клуба "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско и Николас Гайтан стали игроками китайского "Далянь Ифан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Атлетико".

О подробностях контрактов игроков с новым клубом не сообщается. "Атлетико" является соперником московского "Локомотива" в 1/8 финала Лиги Европы.

Трансферное окно в Китае закрывается 28 февр

Феррейра-Карраско выступал за "Атлетико" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 28 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Гайтан перешел в мадридский клуб в 2016 году, в текущем сезоне он сыграл за команду 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

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