Футболисты Феррейра-Карраско и Гайтан перешли из "Атлетико" в китайский "Далянь Ифан"

ТАСС, 26 февраля. Полузащитники испанского футбольного клуба "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско и Николас Гайтан стали игроками китайского "Далянь Ифан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Атлетико".

О подробностях контрактов игроков с новым клубом не сообщается. "Атлетико" является соперником московского "Локомотива" в 1/8 финала Лиги Европы.

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Феррейра-Карраско выступал за "Атлетико" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 28 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Гайтан перешел в мадридский клуб в 2016 году, в текущем сезоне он сыграл за команду 13 матчей, не отметившись результативными действиями.