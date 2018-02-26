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УЕФА фиксирует рекордные финансовые показатели и продолжает борьбу с неравенством

Спорт
26 февраля, 23:58 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 26, февраля. /ТАСС

В понедельник в Братиславе состоялось очередное заседание конгресса УЕФА

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Глава УЕФА Александер Чеферин

Глава УЕФА Александер Чеферин

© EPA/MARTIAL TREZZINI

БРАТИСЛАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на очередном заседании в понедельник подвел итоги сезона-2016/17, которые стали рекордными в финансовом плане, и обрисовал не менее амбициозные планы на будущее. Особое внимание глава организации Александер Чеферин вновь уделил поиску баланса между крупными и маленькими членами организациями.

УЕФА зафиксировал рекордную с момента основания организации в 1954 году прибыль в €2,836 млрд евро, что на шесть процентов больше чем в сезоне-2015/16. Было отмечено, что 85% суммы было распределено между ассоциациями - членами организации, а прибыль самой организации составила €209 млн.

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Организация планирует значительно увеличить прибыль уже с сезона-2018/19. Планируется, что сделано это будет, прежде всего, благодаря стартующей в сентябре Лиге Наций - новому турниру национальных команд, благодаря которому увеличится количество официальных матчей между сборными. Организация рассчитывает получить выручку от турнира в размере €49 млн.

Финансовое процветание отразится на сборных, которые примут участие в чемпионате Европы 2020 года. Сумма призовых по сравнению с Евро-2016 увеличится на €70 млн - до €371 млн. Каждый участник гарантированно получит €9,25 млн, а победитель может заработать сумму до €34 млн.

УЕФА ищет баланс между богатыми и бедными

Чеферин, возглавивший УЕФА в сентябре 2016 года, изначально рассматривался как кандидат от так называемых маленьких национальных ассоциаций. Уже во вступительной речи на новом посту он отметил, что прежнее руководство организации поступило в корне неправильно, перераспределив квоту на участие в Лиге чемпионов в пользу увеличения для таких больших стран в футболе, как Англия, Испания, Италия и Германия. На конгрессе в понедельник словенец несколько раз подчеркнул выбранное почти полтора года назад направление.

"Клубные турниры по-прежнему требуют нашего серьезного внимания. Мы должны мечтать о том, чтобы все было идеально, но я не могу обещать вам достать звезду с неба, ведь я не торгую мечтами и не являюсь политиком. Мы должны осмелиться и переосмыслить наши модели, в частности, установить более конкурентную среду", - заявил он.

В прошлом году Чеферин не стал скрывать своего недовольства теми обходными путями, которыми французский "Пари Сен-Жермен", финансируемый катарскими инвесторами, приобрел у испанской "Барселоны" бразильского нападающего Неймара. В Братиславе он подчеркнул, что УЕФА не побоится изменить правила финансового "фэйр-плей". "Сейчас мы продвигаем улучшенный проект. Благодаря этому будет создана новая система, которая позволит уравнять возможности клубов и защитит игроков в юридическом плане", - отметил он.

Кроме того, Конгресс проголосовал против заявки на вступление в члены организации Футбольной ассоциации Джерси (JFA). Заявка рассматривалась повторно, после того как УЕФА в сентябре отклонил заявку острова, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в июне 2017 года удовлетворил апелляцию JFA на это решение. В воскресенье, несмотря на заверения президента JFA, что футбол на острове зачахнет без вступления в УЕФА, Чеферин вновь отметил, что заявка не может быть удовлетворена, так как Джерси не является независимым государством. Вопрос, как поведет себя JFA, открыт.

Делегаты также выбрали новых членов исполкома организации и вице-президента ФИФА от Европы - им стали испанец Хуан Луис Ларреа Сароб и венгр Шандор Чани соответственно. Ранее свои посты в УЕФА пришлось покинуть испанцу Анхелю Марии Вильяру, который в декабре был отстранен от работы на посту президента Королевской испанской футбольной федерации из-за обвинений в коррупции.

Следующий очередной конгресс УЕФА пройдет 7 февраля 2019 года в Риме.

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