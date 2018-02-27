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Заключительный семинар сборных-участниц чемпионата мира по футболу пройдет в Сочи

Спорт
27 февраля, 0:19 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, февраля. /ТАСС

Откроет мероприятие, которое посетят 13 главных тренеров национальных команд, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура

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Сочи, стадион "Фишт"

Сочи, стадион "Фишт"

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Представители всех 32 сборных - участниц чемпионата мира по футболу в России соберутся на семинар во вторник и среду в Сочи. Команды последний раз перед началом турнира обсудят подготовку и различные регламентные вопросы за одним столом с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета.

Сочи посетят 13 главных тренеров сборных - Оге Харейде (Дания), Карлуш Кейруш (Иран), Хеймир Хадльгримссон (Исландия), Эрве Ренар (Марокко), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Гернот Рор (Нигерия), Фернанду Сантуш (Португалия), Станислав Черчесов (Россия), Алиу Сиссе (Сенегал), Младен Крстаич (Сербия), Дидбе Дешам (Франция), Владимир Петкович (Швейцария) и Янне Андерссон (Швеция). Остальные команды будут представлены помощниками главных тренеров и представителями административного штата.

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Откроет мероприятие, которое пройдет в закрытом для СМИ режиме, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Для журналистов будет организован пресс-тур по объектам Олимпийского парка с заместителем мэра Сочи Сергеем Юрченко. Также для представителей прессы будет проведена экскурсия по стадиону "Фишт", на которой их будет сопровождать министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

В среду состоится общение журналистов с представителями команд в смешанной зоне, а также закрытие семинара.

В чемпионате мира примут участие сборные Австралии, Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Марокко, Мексики, Нигерии, Панамы, Перу, Польши, Португалии, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сербии, Туниса, Уругвая, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Японии.

Продолжение инспекции стадионов

После проведения семинара состоится заседание совета оргкомитета "Россия-2018" под руководством его председателя Алексея Сорокина.

Первого марта в Сочи стартует второй этап заключительного инспекционного визита ФИФА и оргкомитета по стадионам турнира. В пятницу Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит посетят Ростов-на-Дону, в субботу - Казань.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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