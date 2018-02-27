Южноафриканский футбольный клуб выложил фото Болта в форме команды на тренировке

ТАСС, 27 февраля. Южноафриканский футбольный клуб "Мамелоди Сандаунс" выложил в своем Twitter фото восьмикратного олимпийского чемпиона в спринтерском беге Усэйна Болта в форме команды.

"Футбол никогда не будет прежним, - подписали фотографию с Болтом. - Узнаете завтра в восемь утра (11:00 мск - прим. ТАСС)".

Ранее Болт сообщил, что подписал контракт с футбольным клубом. Ямаец сказал, что назовет команду 27 февраля.

Болт завершил карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне, который прошел в августе прошлого года. В британской столице 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 февраля 2018 г.