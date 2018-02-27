Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серия мастер-классов по культуре стран-участниц ЧМ-2018 продолжится в Волгограде в марте

Спорт
27 февраля, 11:57 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Первый мастер-класс, посвященный культуре Японии, прошел 25 января в областном краеведческом музее

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Серия мастер-классов для экскурсоводов по знанию культуры и национальных особенностей жителей восьми стран-участниц ЧМ-2018, сборные которых приедут играть в Волгоград, продолжится в городе на Волге в марте. Об этом ТАСС сообщила замглавы комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча мирового первенства. Здесь состоятся матчи Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

"Первый мастер-класс, посвященный культуре Японии, прошел 25 января в областном краеведческом музее. Следующий обучающий семинар для экскурсоводов состоится 15 марта в областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. Мастер-класс "Англичане - какие они?" проведут сотрудники библиотеки из отдела литературы на иностранных языках", - рассказала Маргиани.

Как уточнили в "Агентстве развития туризма и социокультурных проектов" Волгоградской области, по чьей инициативе в Волгограде реализуется проект "Мастер-классы для экскурсоводов", лекция даст представление об особенностях английского национального характера и поведения, о репутации англичан как туристов и как футбольных болельщиков. Рассказ специалистов будет сопровождаться фото- и видеоматериалами о культуре Англии.

Третий семинар проекта будет посвящен истории культуры Польши и состоится в конце марта в этой же библиотеке. "До начала ЧМ-2018 мы обязательно проведем такие мастер-классы по истории культур всех восьми стран, которые приедут в Волгоград на игры ЧМ-2018, включая, конечно, такие экзотические для нас страны как Исландия, Саудовская Аравия и Нигерия", - отметила зампредседателя областного комитета культуры.

По ее словам, на ЧМ-2018 работать с иностранными туристами будут только аттестованные экскурсоводы, их в регионе подготовлено более 100, общаться они будут с болельщиками через переводчиков. В Волгограде достаточно переводчиков, в совершенстве знающих английский, как один из языков международного общения. Тем не менее ожидается, что некоторые организованные группы болельщиков приедут со своими переводчиками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама