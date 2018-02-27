Серия мастер-классов по культуре стран-участниц ЧМ-2018 продолжится в Волгограде в марте

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Серия мастер-классов для экскурсоводов по знанию культуры и национальных особенностей жителей восьми стран-участниц ЧМ-2018, сборные которых приедут играть в Волгоград, продолжится в городе на Волге в марте. Об этом ТАСС сообщила замглавы комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча мирового первенства. Здесь состоятся матчи Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

"Первый мастер-класс, посвященный культуре Японии, прошел 25 января в областном краеведческом музее. Следующий обучающий семинар для экскурсоводов состоится 15 марта в областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. Мастер-класс "Англичане - какие они?" проведут сотрудники библиотеки из отдела литературы на иностранных языках", - рассказала Маргиани.

Как уточнили в "Агентстве развития туризма и социокультурных проектов" Волгоградской области, по чьей инициативе в Волгограде реализуется проект "Мастер-классы для экскурсоводов", лекция даст представление об особенностях английского национального характера и поведения, о репутации англичан как туристов и как футбольных болельщиков. Рассказ специалистов будет сопровождаться фото- и видеоматериалами о культуре Англии.

Третий семинар проекта будет посвящен истории культуры Польши и состоится в конце марта в этой же библиотеке. "До начала ЧМ-2018 мы обязательно проведем такие мастер-классы по истории культур всех восьми стран, которые приедут в Волгоград на игры ЧМ-2018, включая, конечно, такие экзотические для нас страны как Исландия, Саудовская Аравия и Нигерия", - отметила зампредседателя областного комитета культуры.

По ее словам, на ЧМ-2018 работать с иностранными туристами будут только аттестованные экскурсоводы, их в регионе подготовлено более 100, общаться они будут с болельщиками через переводчиков. В Волгограде достаточно переводчиков, в совершенстве знающих английский, как один из языков международного общения. Тем не менее ожидается, что некоторые организованные группы болельщиков приедут со своими переводчиками.