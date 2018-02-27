СМИ: футбольная ассоциация Англии согласовала зимний перерыв в АПЛ с сезона-2019/20

ТАСС, 27 февраля. Футбольная ассоциация (FA) согласовала введение зимней паузы в Английской футбольной премьер-лиге с сезона-2019/20. Об этом сообщает газета The Times.

Двухнедельный перерыв в чемпионате планируется в начале февраля. Для этого все матчи пятого раунда Кубка Англии будут перенесены на середину недели, и будет отменена переигровка в случае ничьи.

Зимний перерыв также планируется ввести в третьем по значимости дивизионе - Футбольной лиге Англии.

В Футбольной ассоциации Англии считают, что данное нововведение позволит улучшить результаты национальной сборной на чемпионатах Европы и мира.