РФС планирует внести поправки в регламент, касающиеся условий проведения матчей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует в ближайшее время внести поправки в регламент, чтобы сгладить спорные ситуации по переносам матчей чемпионата страны в связи с погодными условиями. Об этом говорится в заявлении врио президента организации Александра Алаева, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Во вторник и среду при морозной погоде пройдут четыре матча Кубка страны: "СКА-Хабаровск" - "Шинник" (Ярославль), "Амкар" (Пермь) - "Аванград" (Курск), "Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва) и "Тосно" - "Луч- Энергия" (Владивосток). Последняя пройдет на малой арене стадиона "Петровский" в Санкт-Петербурге. Ранее участники встреч неоднократно жаловались на условия, в которых предстоит играть командам.

"Почти каждый год идет обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду, часть из них попадает на раннюю весну. Это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет, однако мы руководствуемся рекомендациями Союза европейских футбольных ассоциаций: при температуре ниже минус 15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведение матча зависит, в первую очередь, от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов", - заявил Алаев.

"При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду, поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием: если клубы попросят перенести игры, мы пойдем им на встречу. Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведем их в соответствие с европейскими практиками, чтобы не оставалась "серых зон" и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только Российской футбольной премьер-лиги и Кубка России, но и матчей юношеских, детских, любительских команд", - говорится в сообщении далее.