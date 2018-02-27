Курашов оценил выступление российских фристайлистов на ОИ как очень хорошее

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федерация фристайла России (ФФР) оценивает выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане как очень хорошее. Об этом журналистам заявил президент ФФР Алексей Курашов.

Во фристайле олимпийские атлеты из России завоевали две бронзовые медали. Илья Буров стал третьим в акробатике, а Сергей Ридзик - в ски-кроссе. Всего в соревнованиях приняли участия 22 российских спортсмена.

"Некоторые считают, что медали неожиданные, но это не так. Мы планировали медали в женской и мужской акробатике, но в женской нам не повезло, там сложилось очень много факторов. В мужской была очень серьезная конкуренция, два спортсмена у нас не попали в квалификационный пул в финале. Мы довольны медалью, у нас не было там наград 12 лет. Нас радует то, что есть поступательное движение", - заявил Курашов.

"Сергей дошел до большого финала, где все спортсмены борются за золото, до него очень сложно дойти. Если бы не маневр канадца, который выбил его с трассы, то он стоял бы на пьедестале выше, но тем не менее мы довольны этой бронзой, - продолжил он. - В целом, оцениваю выступление как очень хорошее, у нас две медали в пяти дисциплинах, это очень хорошо. В Пхёнчхане была сильнейшая конкуренция, федерация разберет выступление каждого спортсмена, и тогда мы сможем выставить объективные оценки".

"Главное, что мы вернулись не только с медалями, но и без травм, ведь фристайл - очень травмоопасный вид спорта. Надеюсь, мы оправдали все ожидания, спасибо всем болельщикам", - заключил глава федерации.

Олимпиада-2018 завершилась в Пхёнчхане 25 февраля.