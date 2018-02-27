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Тренер фристайлистов Долгов отметил, что к российским спортсменам не было негатива на ОИ

Спорт
27 февраля, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Олимпиада-2018 завершилась в воскресенье

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Илья Буров

Илья Буров

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены не ощущали негативного отношения к себе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом журналистам заявил главный тренер отечественных фристайлистов Александр Долгов.

Олимпиада-2018 завершилась в воскресенье. Российские спортсмены, которые выступали в Южной Корее под олимпийским флагом, завоевали две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. На счету фристайлистов две бронзы.

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"Мы удовлетворены результатами, взяли медали там, где планировали. Промежуточные итоги уже сделали, будем анализировать глубже. Во всех дисциплинах были в финале, но где-то подвели нервы, не хватило опыта. Какой-то негативной обстановки в Корее не было, никто нас не ущемлял, ни у кого не было к нам претензий, все соревновались, как семья", - рассказал Долгов.

После турнира в мужской акробатике, где россиянин Илья Буров завоевал бронзовую медаль, несколькими федерациями были высказаны претензии по отношению к судейству. "В акробатике было ощущение, что придерживают оценки и нам, и белорусам. Где-то было ощущение, что китайцам больше накидывали баллов. Оценка судейства будет сделала в конце сезона", - отметил специалист.

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