Более 190 млн руб. выделят на строительство спортивных объектов в КБР в 2018 году

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Более 190 млн рублей выделят на строительство и оснащение спортивных объектов в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году, сообщил во вторник заместитель министра спорта региона Заур Хежев.

"В 2018 году подписан ряд соглашений (между Минспорта РФ и правительством КБР - прим. ТАСС) по представлению субсидий из федерального бюджета на общую сумму свыше 190 млн рублей. Из них порядка 130 млн будут направлены на завершение строительства спортивного комплекса в городе Нальчике. Остальные средства будут направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городском поселении Залукокоаже (Зольский район), закупку оборудования для спортивной школы в селение Дейское Терского района, закупку искусственного покрытия для поля спортшколы Чегемского района", - сообщил Хежев, выступая на коллегии министерства спорта региона.

В строительстве спортивных объектов участвуют и частные инвесторы, в прошлом году, на средства меценатов в КБР построили три спортивных зала в разных районах республики. "Также в 2017 году с участием федерального софинансирования введены в действие два ФОКа и одно футбольное поле", - уточнил спикер.

Присутствовавший на заседании коллегии зампред правительства Мурат Карданов обратил внимание на тот факт, что некоторые объекты, построенные и сданные в эксплуатацию не функционируют в полном объеме. "У нас на сегодняшний день есть четыре абсолютно новых спортивных объекта, которые не работают, потому что некоторые главы районов не уверены в том, что своими бюджетами смогут вытянуть их содержание. Мы должны сделать все для того, чтобы эти объекты загружать в полной мере, должны быть более убедительны в этих вопросах", - отметил Карданов.

В Кабардино-Балкарии работает 48 спортивных школ, один центр спортивной подготовки, профессиональный футбольный клуб "Спартак, Нальчик". В них культивируются 36 видов спорта, а количество, занимающихся спортсменов достигает 35 тыс. 831 человека.