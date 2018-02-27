"Шинник" сыграет с "Авангардом" в полуфинале Кубка России по футболу

ТАСС, 27 февраля. Курский "Авангард" в гостевом матче по пенальти обыграл пермский "Амкар" в четвертьфинале Кубка России по футболу.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти сильнее оказался "Авангард" со счетом 7:6. В составе "Амкара" первую игру провел нигерийский нападающий Аарон Оланаре, арендованный у ЦСКА до конца сезона. Ранее в Перми представители команд обсуждали вариант с переносом матча из-за снега и сильного мороза, но в итоге было принято решение провести встречу по расписанию.

"Амкар" после 20 туров занимает 13-е место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). "Авангард" после 25 туров находится на 14-й строчке в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В 1/2 финала "Авангард" встретится с еще одним клубом ФНЛ - ярославским "Шинником", который в другом четвертьфинале также в серии пенальти победил команду РФПЛ "СКА-Хабаровск". Таким образом, в финале национального Кубка нынешнего сезона точно будет один представитель второго по силе дивизиона чемпионата страны. В четверг пройдут еще два четвертьфинальных матча, в которых встретятся самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак", а также "Тосно" из Ленинградской области и владивостокский "Луч-Энергия".

В истории Кубка России команды первого дивизиона трижды выходили в финал. В 2005 году подмосковные "Химки" играли в финале с московским ЦСКА (0:1), в 2011 году владикавказская "Алания" в решающем матче уступила ЦСКА (1:2). В 2004 году грозненский "Терек" в финале обыграл "Крылья Советов" со счетом 1:0.

Полуфинальные матчи Кубка России-2017/18 пройдут 18 апреля. Финал состоится 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена", который примет четыре матча группового этапа чемпионата мира-2018.

Выступление команд низших дивизионов в Кубке России

В первом же розыгрыше Кубка России-1992/93 представитель первой лиги - "Дружба" из Майкопа - вышел в полуфинал, по дороге переиграв представителей высшей лиги: владикавказский "Спартак", ставропольское "Динамо" и "Ростсельмаш". В полуфинале "Дружба" уступила будущему обладателю титула московскому "Торпедо".

Брянское "Динамо", будучи середняком первого дивизиона, в розыгрыше Кубка-2006/07 достигло полуфинальной стадии. По дороге туда динамовцы переиграли "Шинник", "Торпедо" и "Ростов". В финал брянскую команду не пустил футбольный клуб "Москва" во главе с Леонидом Слуцким.

В розыгрыше Кубка России-2014/15 в полуфинал вышел "Газовик" из Оренбурга, последовательно выбив из турнира нижнекамский "Нефтехимик", "Терек", "Сызрань" и тульский "Арсенал". В полуфинале оренбургская команда за три минуты до конца основного времени упустила победу в матче с московским "Локомотивом" и в результате уступила в серии пенальти.

Единственным клубом, ставшим обладателем Кубка России в ранге команды не из высшего дивизиона, стал грозненский "Терек" в 2004 году. Грозненцы по очереди выбили из турнира нальчикский "Спартак", новороссийский "Черноморец", краснодарскую "Кубань", волгоградский "Ротор" и "Шинник". В финале "Терек" в дополнительное время (1:0) оказался сильнее самарских "Крыльев Советов", обыгравших по ходу турнира ЦСКА и "Зенит". "Терек" в том сезоне вышел в премьер-лигу.

Еще один представитель первого дивизиона в финале Кубка России - подмосковные "Химки" в розыгрыше-2004/05. По ходу турнира они выбили казанский "Рубин", владикавказскую "Аланию", "Торпедо" и "Амкар". В финальном матче химчане уступили ЦСКА со счетом 0:1. Победный мяч забил Юрий Жирков.

Примечательна история новосибирской "Сибири". Команда начала борьбу в Кубке страны-2009/10, будучи участником первого дивизиона, однако сумела добиться повышения в классе и решающие стадии проводила уже в ранге команды премьер-лиги. В финале новосибирцы уступили "Зениту" со счетом 0:1.

"Алания" же наоборот начала борьбу в Кубке-2010/11 в статусе команды элиты. Владикавказский клуб по ходу турнира не одержал ни одной победы в основное время, трижды выиграв по пенальти: у КАМАЗа из Набережных Челнов, "Горняка" (Учалы) и "Ростова". Раменский "Сатурн" должен был сыграть с "Аланией" в 1/4 финала, но отказался от участия в соревнованиях и клубу было засчитано техническое поражение. В финале владикавказцы уступили ЦСКА со счетом 1:2.

До полуфинала национального Кубка в российской истории добирался и клуб второго дивизиона. В розыгрыше-2002/03 удивила тольяттинская "Лада", сначала разгромив "Торпедо-ЗИЛ" (6:0), игравшее в высшей лиге, а затем последовательно выбив из розыгрыша "Зенит" и по пенальти "Сатурн". В полуфинале тольяттинцы в дополнительное время уступили будущему обладателю трофея московскому "Спартаку" со счетом 2:3.