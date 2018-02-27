Волейболистки "Уралочки" вылетели из Кубка CEV, проиграв белорусской "Минчанке"

ТАСС, 27 февраля. Российский женский клуб "Уралочка" из Екатеринбурга со счетом 0-3 проиграл белорусской "Минчанке" в ответном матче 1/4 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) и вылетел из турнира. Встреча проходила в Минске.

Первый матч, который прошел в Екатеринбурге, завершился со счетом 3-1 в пользу белорусской команды.

Кубок CEV - второй по значимости клубный волейбольный турнир Европы, который ранее назывался Кубок обладателей кубков и Кубок топ-команд. "Уралочка" дважды доходила до финала турнира (2008/09 и 2013/14). Действующим победителем Кубка CEV является казанское "Динамо".