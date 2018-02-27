Бердыев: ФК "Рубин" еще может отобраться в еврокубки

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" за зимнее трансферное окно стал совершенно новой командой, она вселяет веру, и выход в еврокубки еще реален. Об этом на презентации новичков футбольного клуба заявил главный тренер Курбан Бердыев.

После 20 туров чемпионата России "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице с 23 очками. Зимой в команде произошли значительные изменения в составе.

"Решение задачи выхода в Европу еще возможно, - подчеркнул Бердыев. - При переходе на новые принципы снова будут потери очков, но, тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на это. Вера в команду сейчас больше, чем была, потому что коллектив уже совершенно другой. Хочу сказать, что все сразу не делается, нужно набраться терпения, надеюсь, что вторую половину, оставшуюся честь чемпионата мы проведем более успешно".

"Мы вынуждены были расстаться со многими достаточно неплохими игроками, но, тем не менее, трансферное окно, я думаю, мы провели очень хорошо. Те ребята, которые влились в наш коллектив, по духу наши, по своему менталитету наши, и они неравнодушные в независимости от того, молодой игрок или опытный, они хотят, а это самое главное", - также отметил он.

"Рубин" зимой расстался с рядом легионеров, которые были приобретены при прежнем руководстве - команду покинули Мориц Бауэр, Максим Лестьенн, Янн М'Вила, Карлос Самбрано, Рубен Рочина, Алекс Сонг, Андрей Пилявский, Рагнар Сигурдссон и Мийо Цакташ. Кроме того, в "Зенит" перешли россияне Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев. Состав казанской команды зимой пополнили россияне Вячеслав Подберезкин, Павел Могилевец и Виталий Устинов, а также болгарин Ивелин Попов и эквадорец Кристиан Нобоа.

В 21-м туре казанцы 2 марта сыграют на выезде с махачкалинским "Анжи".