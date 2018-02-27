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"Ак Барс" обыграл "Торпедо" и занял первое место в Восточной конференции КХЛ

Спорт
27 февраля, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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ТАСС, 27 февраля. Казанский "Ак Барс" одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (13-я минута), Ярослав Косов (28) и Алексей Потапов (29, 40, 59). У проигравших отличились Сергей Костицын (31) и Владимир Галузин (34).

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" обеспечил себе первое место, набрав в 55 матчах 100 очков, "Торпедо" на Западе с 87 очками идет пятым.

В своих заключительных матчах регулярного чемпионата "Ак Барс" в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", а "Торпедо" примет подольский "Витязь". Обе встречи пройдут 1 марта.

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