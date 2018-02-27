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Волейболистки казанского "Динамо" победили "Марицу" в матче Лиги чемпионов

Спорт
27 февраля, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-1

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ТАСС, 27 февраля. Женский российский волейбольный клуб "Динамо" (Казань) одержал победу над болгарской "Марицей" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу казанской команды. Казанские волейболистки одержали шесть побед в шести матчах и вышли в плей-офф с первого места в группе C.

В группе D московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло польский клуб "Будовляни". Московская команда набрала семь очков в шести матчах (две победы и четыре поражения), заняла третье место и не вышла в плей-офф турнира.

Жеребьевка плей-офф женской Лиги чемпионов пройдет 2 марта.

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