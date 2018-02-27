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Никитин: чемпион ОИ Марченко сам вызвался сыграть в матче с "Северсталью"

Спорт
27 февраля, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Матч, прошедший во вторник в Москве, завершился поражением ЦСКА со счетом 1:4

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Алексей Марченко

Алексей Марченко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Защитник ЦСКА и олимпийский чемпион 2018 года Алексей Марченко самостоятельно изъявил желание сыграть в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Северстали". Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер армейского клуба Игорь Никитин.

Матч, прошедший во вторник в Москве, завершился поражением ЦСКА со счетом 1:4. Армейцы потерпели четвертое поражение в последних пяти играх.

"Во-первых, Марченко сам попросил сыграть, у него явно накопилась спортивная злость. Во-вторых, у нас практически не было состава. Алексей принес определенную пользу, но итоговый результат, конечно, не тот, на который мы рассчитывали", - сказал Никитин.

В матче с "Северсталью" в составе ЦСКА не вышли на лед восемь хоккеистов - участников Олимпийских игр. Кроме того, отсутствовали форварды Андрей Светлаков и Константин Окулов. "У Окулова и Светлакова заболевание. В Ярославль они не поедут, будем играть теми, кто есть", - отметил Никитин.

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев, в свою очередь, подчеркнул важность победы над ЦСКА. "Всем понятно, что в нашей ситуации три очка как воздух. В таких условиях очень важна поддержка болельщиков, которым мы благодарны, так как их приехал большой десант", - сказал специалист.

"Северсталь" продолжает борьбу за попадание в плей-офф, набрав 82 очка в 55 играх и поднявшись на восьмое место в Западной конференции. В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет на выезде против ярославского "Локомотива", череповчане на чужом льду встретятся с петербургским СКА. Оба матча пройдут 1 марта.

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