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Епанчинцев: из-за перерыва на ОИ "Спартак" не смог наигрывать нужные сочетания хоккеистов

Спорт
27 февраля, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" проиграл дома ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:2

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Главный тренер ХК "Спартак" Вадим Епанчинцев

Главный тренер ХК "Спартак" Вадим Епанчинцев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Перерыв в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на матчи Олимпийских игр в Пхёнчхане повлиял на потерю игрового ритма и подготовку к матчу хоккеистов "Спартака". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" проиграл дома ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:2. Олимпиада в Пхёнчхане проходила с 9 по 25 февраля, в Играх принимали участие два хоккеиста "Спартака" - Райан Стоа (США) и Лукаш Радил (Чехия).

"Был большой перерыв, игровой ритм был потерян, пауза сказалась, потому что уехали лидеры и мы не наигрывали сочетания так, как нам хотелось. Игра была очень важная в плане результата, это давило на ребят. Сегодняшняя игра была одной из худших в сезоне, но есть еще один матч, к которому будем серьезно готовиться, потому что либо мы будем смотреть плей-офф по телевизору, либо играть. Психологический фактор один из важнейших, и он тоже сказался на игре, на площадке не было лидера, который бы потянул команду за собой", - сказал Епанчинцев.

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов отметил, что тренерский штаб клуба решил дать отдохнуть легионерам, принимавших участие в Олимпиаде. "Мы довольны результатом и игрой на ноль, но в первом периоде чувствовалось волнение и скованность. Мы сыграли не совсем в игровой хоккей, но был большой перерыв, поэтому мы довольны, что добились победы. Конечно, вратарь дал нам шанс в первом периоде, когда мы играли много в меньшинстве, но это его работа, Алексей молодец", - сказал тренер.

Из "Локомотива" в Играх принимали участие три хоккеиста - Якуб Накладал (Чехия), Брэндон Козун (Канада) и Стаффан Кронвалль (Швеция).

"Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции и следующий матч проведет в Москве против "Динамо" 1 марта. "Локомотив" занимает четвертое место на Западе и 1 марта сыграет с ЦСКА, матч пройдет в Ярославле.

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