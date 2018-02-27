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Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров

Спорт
27 февраля, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Согласно поправкам в кодексе WADA, Россия не сможет претендовать на проведение международных соревнований из-за текущего статуса РУСАДА

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Материал из 1 страницы
Здание РУСАДА

Здание РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Текущий статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мэгги Дюранд.

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"Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA", - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно поправкам в кодексе WADA, Россия не сможет претендовать на проведение международных соревнований из-за текущего статуса РУСАДА, которое в ноябре 2015 года было признано несоответствующим требованиям WADA.

В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. В начале февраля текущего года глава WADA Крейг Риди заявил, что надеется на восстановление РУСАДА в правах спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Пхёнчхане.

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