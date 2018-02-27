Федерер в пятый раз признан лучшим спортсменом года по версии "Лауреус"

ТАСС, 27 февраля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась во вторник в Монако.

36-летний Федерер стал обладателем премии в пятый раз, ранее он получал награду в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. В прошедшем году он выиграл шестой Открытый чемпионат Австралии и восьмой Уимблдон в карьере. Также на награду "Спортсмен года" претендовали португальский футболист Криштиану Роналду, британцы Льюис Хэмилтон (автогонки) и Крис Фрум (велогонки), британский бегун Мо Фара и испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Уильямс, которая в 2017 году в седьмой раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. В номинации "Возвращение года" победил Федерер. Победителем в номинации "Прорыв года" стал 38-летний испанский гольфист Серхио Гарсия, выигравший в 2017 году свой первый "Мастерс". Командой года признана немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес", завоевавшая в прошедшем году Кубок конструкторов.

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала лишь Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 гг. Премию в категории "Прорыв года" получал Марат Сафин - в 2001 году.