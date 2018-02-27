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Федерер в пятый раз признан лучшим спортсменом года по версии "Лауреус"

Спорт
27 февраля, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Спортсменкой года стала Серена Уильямс

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 27 февраля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась во вторник в Монако.

36-летний Федерер стал обладателем премии в пятый раз, ранее он получал награду в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. В прошедшем году он выиграл шестой Открытый чемпионат Австралии и восьмой Уимблдон в карьере. Также на награду "Спортсмен года" претендовали португальский футболист Криштиану Роналду, британцы Льюис Хэмилтон (автогонки) и Крис Фрум (велогонки), британский бегун Мо Фара и испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Уильямс, которая в 2017 году в седьмой раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. В номинации "Возвращение года" победил Федерер. Победителем в номинации "Прорыв года" стал 38-летний испанский гольфист Серхио Гарсия, выигравший в 2017 году свой первый "Мастерс". Командой года признана немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес", завоевавшая в прошедшем году Кубок конструкторов.

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала лишь Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 гг. Премию в категории "Прорыв года" получал Марат Сафин - в 2001 году.

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