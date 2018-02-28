"Эспаньол" победил "Реал", прервав серию из семи матчей без побед в чемпионате Испании

ТАСС, 28 февраля. "Эспаньол" победил "Реал" со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Херард Морено. Нападающий гостей Криштиану Роналду не принял участия в матче. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан решил не включать португальца в заявку на игру с "Эспаньолом", предоставив ему отдых.

Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Команда отстает от идущей первой "Барселоны" на 14 баллов. "Эспаньол" располагается на 13-м месте (31).

"Реал" прервал семиматчевую беспроигрышную серию в национальном первенстве, "Эспаньол" победил впервые за восемь матчей в чемпионате Испании.

В следующем туре "Реал" 3 марта дома сыграет с "Хетафе". "Эспаньол" 4 марта в гостях встретится с "Леванте".