"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в 1/4 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 28 февраля. Матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду в Санкт-Петербурге и Самаре. Главный фаворит турнира московский "Спартак" сыграет в гостях с "Крыльями Советов", которые возглавляет один из лидеров красно-белых 90-х годов Андрей Тихонов.

Самарский клуб в нынешнем сезоне решает задачу возвращения в премьер-лигу, после 25 туров Футбольной национальной лиги занимая третье место. Команда отстает от второй строчки всего на два очка. Борьбу за Кубок России продолжают лишь клубы ФНЛ и "Тосно", так что "Спартак" считается главным претендентом на трофей.

В "Крыльях Советов" собраны в основном футболисты, имеющие достаточный опыт игры в премьер-лиге, при этом зимой команду усилили опытный полузащитник Владислав Кулик, а также молодой форвард Александр Соболев из "Томи".

Команда Тихонова на пути к четвертьфиналу Кубка страны обыграла два клуба премьер-лиги - "Локомотив" и "Рубин". В прошлом году трофей завоевал "Локомотив".

Таски в Самаре не сыграет

"Спартак" в нынешнем году уже провел два матча Лиги Европы, выбыв в 1/16 финала в противостоянии с испанским "Атлетиком". Проиграв дома (1:3), "Спартак" победил в ответном матче в гостях - 2:1, показав достаточно неплохой для февраля футбол. При этом "Спартаку" в воскресенье предстоит ключевой матч чемпионата России с "Локомотивом", так что команда Массимо Карреры уже успела набрать форму. В Самаре смогут сыграть все футболисты "Спартака", готовившиеся ко второй части сезона, за исключением получившего травму Сердара Таски.

В Самаре в усиленном режиме готовили к матчу поле стадиона "Металлург". По словам руководителя департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергея Куликова, поле должно быть готово к игре, хотя идеальным оно, конечно, не будет. "Поле сейчас под двойным слоем пленки, температура под ней вполне хорошая - 18-22 градуса", - сообщил Куликов ТАСС.

При этом к вечеру среды в Самаре ожидается до 20 градусов мороза, днем будет идти небольшой снег.

Матч начнется в 17:30 мск, главный арбитр - Владимир Москалев из Воронежа. Предыдущую встречу в Самаре, которая прошла 1 декабря 2016 года, "Спартак" проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:4. Это поражение стало самым крупным для команды в чемпионском сезоне.

"Тосно" рассчитывает на Погребняка

В 19:30 мск аутсайдер премьер-лиги "Тосно" сыграет с клубом "Луч-Энергия" из Владивостока, который расположился рядом с зоной вылета в Футбольной национальной лиге. Для обеих команд главная задача на сезон - это сохранить место в своих турнирах, при этом зимой как "Тосно", так и "Луч" ждали серьезные изменения. Команда из Ленинградской области, столкнувшись с финансовыми проблемами, рассталась с двумя нападающими - Антон Заболотный был продан в "Зенит", а Евгений Марков - в столичное "Динамо".

Долги перед футболистами руководство клуба в итоге закрыло, и "Тосно" в последний момент получил возможность заявить новичков, самым известным из которых стал Павел Погребняк. Вернулся в команду из ЦСКА полузащитник Александр Макаров, у "Краснодара" был арендован Илья Жигулев, у "Локомотива" - защитник Тимофей Маргасов. Пришли в "Тосно" и два легионера - бразилец Рикардиньо из сербской "Црвены Звезды" и черногорский защитник Неманья Миюшкович, ранее выступавший за казахстанский "Тараз".

Григорян приехал в гости к "Тосно"

Главным усилением "Луча-Энергии" стал главный тренер Александр Григорян, уже работавший во Владивостоке с 2013 по 2014 год. Под его руководством "Луч-Энергия" занял восьмое место в ФНЛ, с тех пор выше не поднимаясь. После ухода из "Луча" Григорян возглавил "Тосно", с которым, впрочем, не провел ни одного официального матча, вскоре неожиданно покинув команду.

Зимой "Луч-Энергия" укрепил состав целой группой футболистов из других клубов ФНЛ, самым известным из которых стал голкипер Дмитрий Абакумов, выступавший в элите за "Оренбург".

Григорян уже высказал недовольство по поводу проведения матча с "Тосно", учитывая, что в Санкт-Петербурге ожидается до 20 градусов мороза. "Тосно" перенес встречу на малую арену стадиона "Петровский", чтобы поберечь главный стадион, где команда проводит домашние матчи. Состоится ли игра, должен решить в среду главный арбитр Алексей Матюнин из Москвы.

В розыгрыше Кубка России по футболу команды проводят по одному матчу, если будет ничья в основные 90 минут, то назначаются дополнительные 30 минут, а в случае необходимости - серия пенальти. Победители матчей среды сыграют между собой в полуфинале 18 апреля.

Во вторник определились первые полуфиналисты Кубка России. Пару составили клубы ФНЛ - ярославский "Шинник" и курский "Авангард", которые накануне в серии пенальти обыграли соответственно "СКА-Хабаровск" и "Амкар".