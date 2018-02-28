Дмитриев, Войнова и Шмелева выступят на чемпионате мира по велотреку в Нидерландах

ТАСС, 28 февраля. Чемпионат мира по велоспорту на треке стартует в среду в Апелдорне (Нидерланды). В турнире примут участие сильнейшие российские спринтеры, призеры Олимпийских игр Денис Дмитриев, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, а также Ольга Забелинская.

На чемпионате мира будут разыграны медали в 20 дисциплинах, в том числе 10 олимпийских - спринте, командном спринте, командной гонке преследования, кейрине и омниуме у мужчин и женщин. Кроме того, в Апелдорне состоятся гонки преследования, скретч, гонки по очкам, мэдисон у мужчин и женщин, а также гит на 1 км у мужчин и 500 м у женщин.

В составе сборной России в командной гонке преследования на 4 км у мужчин заявлены Александр Евтушенко, Кирилл Свешников, Мамыр Сташ, Лев Гонов, Иван Смирнов, Сергей Шилов, у женщин - Гульназ Бадыкова, Ольга Забелинская, Александра Гончарова, Анастасия Яковенко, Елизавета Ошуркова, у мужчин в индивидуальной гонке преследования выступит Александр Евтушенко.

В командном спринте примут участие Александр Шарапов, Александр Дубченко, Павел Якушевский (Денис Дмитриев), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. В скретче выступят Максим Пискунов и Евгения Аугустинас. В индивидуальном спринте на старт выйдут Денис Дмитриев, Никита Шуршин, Павел Якушевский, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева у женщин.

В омниуме выступят Мамыр Сташ, Александра Гончарова, в кейрине - Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, в гонке по очкам - Денис Некрасов, Гульназ Бадыкова, в мэдисоне - Ольга Забелинская, Мария Новолодская, в гите на 500 м Дарья Шмелева, в гите на 1000 м Александр Васюхно.

Три золотые медали в Гонконге

Самой опытной в составе российской сборной является 37-летняя Забелинская, которая является трехкратным призером Олимпийских игр по велоспорту на шоссе, а первую золотую медаль чемпионатов мира на треке выиграла еще в 1997 году - в гонке по очкам. Год назад на чемпионате мира в Гонконге чемпионские титулы завоевали бронзовый призер Олимпийских игр Денис Дмитриев в индивидуальном спринте, Дарья Шмелева в гите на 500 м, а серебряные призеры Олимпиады Шмелева и Войнова стали первыми в командном спринте.

Российские спортсмены являются претендентами на золотые медали и на предстоящем чемпионате мира, который спустя семь лет возвращается в Апелдорн. Соревнования пройдут на арене "Омниспорт". Нидерланды остаются одним из центров европейского велоспорта на треке. При этом спортсмены из этой страны не выигрывали наград чемпионатов мира с 2015 года, когда в скретче победила Кирстен Вилд.

Нынешний турнир пройдет в течение пяти дней и завершатся 4 марта. Уже в первый день соревнований состоится командный спринт, тогда как заезды в мужском спринте и женском гите запланированы на 3 марта.

Первый чемпионат мира по велоспорту на треке прошел в 1893 году в Чикаго. Советские и российские спортсмены завоевали на чемпионатах мира 81 золотую медаль, уступая по этому показателю лишь представителям Франции, Великобритании и Нидерландов.