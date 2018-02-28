Временные трибуны стадиона "Фишт" полностью готовы к приему зрителей

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Временные трибуны сочинского стадиона "Фишт" были доработаны и полностью готовы принять зрителей во время чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщила министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Летом прошлого года на Кубке конфедераций трибуны использовались частично - только первые 12 рядов.

"Сейчас ведутся работы по возведению временных сооружений - помещения для стюардов, волонтеров, третьих лиц, медиацентр и зоны гостеприимства, - сказала Чернова. - Временные трибуны были востребованы на Кубке конфедераций, на 12 рядах сидели зрители - это требование Международной федерации футбола. Они прошли все необходимые доработки по безопасности - дополнительные сетки, ограждения, поэтому сегодня трибуны полностью готовы к приему болельщиков".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).