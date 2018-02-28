Более 67 тыс. билетов забронировано на бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" во время чемпионата мира по футболу 2018 года планируют бесплатно перевезти более 440 тысяч пассажиров. На данный момент забронировано более 67 тыс. билетов, сообщил в среду генеральный директор, председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров после осмотра хода реконструкции вокзала в Нижнем Новгороде.

"Будут запущены более 700 дополнительных поездов для бесплатной перевозки пассажиров [во время проведения чемпионата мира по футболу]. Мы планируем перевезти бесплатно более 440 тысяч пассажиров. На сегодняшний момент могу сказать, что уже забронировано более 67 тысяч билетов. Соответственно будем использовать новые поезда, двухэтажные "Стрижи", "Ласточки", - сказал Белозеров.

Также он отметил, что сейчас персонал РЖД продолжает дополнительное обучение в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Обучение иностранным языкам, общению с зарубежными туристами, оказанию специализированной помощи, в том числе маломобильным группам населения проходят более 2 тысяч человек из поездных бригад и более 3 тысяч сотрудников железнодорожных вокзалов.

Бронирование бесплатных билетов

Бронирование билетов на бесплатные поезда для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года открылось в конце октября 2017 года. Оставить заявку можно на сайте "Транспортной дирекции - 2018". Чтобы воспользоваться бесплатным проездом между городами-организаторами чемпионата мира, необходимо иметь билет на матч и паспорт болельщика ЧМ-2018 (FAN ID), создать личный кабинет на сайте tickets.transport2018.com, где указать номер билета на матч. После прохождения регистрации и выбора маршрута зритель получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту.

В письме содержится подтверждение о предоставлении права бесплатного проезда с указанием всей необходимой информации - место и время отправления/прибытия специального поезда, номер поезда и место в вагоне, перечень документов, необходимых для предъявления при посадке в поезд.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.