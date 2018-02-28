Олимпийский флаг прибыл на Великую Китайскую стену

ПЕКИН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Олимпийский флаг прибыл из Пхёнчхана в Пекин - столицу зимних Игр-2022. Как сообщило в среду агентство Синьхуа, тожественная церемония приветствия символа Олимпиады состоялась в районе Яньцин на севере Пекина - одном из трех мест проведения следующих Игр.

"Олимпиада-2022 начала свое "пекинское время", - сказал генеральный секретарь организационного комитета Игр в Пекине Хань Цзыжунь.

Церемония прошла на участке Великой Китайской стены "Бадалин": на ней присутствовало более 500 человек, в том числе и герои прошедшей Олимпиады в Пхёнчхане. "В моих планах усердно трудиться и достойно выступить в Пекине через четыре года", - поделился серебряный призер Игр-2018, китайский фристайлист Цзя Цзунъян.

Район Яньцин расположен в 74 км от китайской столицы. Ожидается, что в 2022 году там пройдут соревнования по горным лыжам, бобслею и санному спорту. Два других олимпийских объекта расположены на севере Пекина и в городе Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй (Северный Китай).

Торжественная церемония закрытия XXIII Олимпийских игр в Пхёнчхане состоялась 25 февраля. На ней президент Международного олимпийского комитета Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. Столица Китая станет первым городом в мире, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.