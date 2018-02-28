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Кремлю неизвестно об ограничении для РФ на проведение международных соревнований

Спорт
28 февраля, 12:35 UTC+3

Ранее сообщалось, что текущий статус РУСАДА может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о возможных ограничениях для РФ проводить международные спортивные состязания в связи с поправками в кодексе WADA.

"Информация там поступает достаточно противоречивая, но мы не располагаем информацией о каких-то возможных обременениях или ограничениях в праве России проводить международные состязания", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что у России " с WADA есть определенные вопросы, которые еще предстоит решить, но нам неизвестно, что какие-то ограничения в данном случае действуют".

Ранее сообщалось, что текущий статус РУСАДА может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года.

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