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Патриарх совершит благодарственный молебен для российских спортсменов

Спорт
28 февраля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Богослужение пройдет в храме Христа Спасителя

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в среду вечером благодарственный молебен в храме Христа Спасителя, на который соберутся российские спортсмены, принявшие участие в Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Сегодня вечером патриарх совершит молебен для российских спортсменов, в том числе хоккеистов, в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя", - сказал он.

По традиции предстоятель Церкви совершает молебны перед началом Олимпиад и Паралимпиад, а также обращается к российским спортсменам со словами напутствия или поздравления после игр. Кроме того, спортсменов на Олимпиаде сопровождает священник, который оказывает психологическую и духовную помощь. Не стала исключением и Олимпиада в Южной Корее 2018 года, россиян сопровождал протоиерей Андрей Алексеев.

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