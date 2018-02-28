Патриарх совершит благодарственный молебен для российских спортсменов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в среду вечером благодарственный молебен в храме Христа Спасителя, на который соберутся российские спортсмены, принявшие участие в Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Сегодня вечером патриарх совершит молебен для российских спортсменов, в том числе хоккеистов, в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя", - сказал он.

По традиции предстоятель Церкви совершает молебны перед началом Олимпиад и Паралимпиад, а также обращается к российским спортсменам со словами напутствия или поздравления после игр. Кроме того, спортсменов на Олимпиаде сопровождает священник, который оказывает психологическую и духовную помощь. Не стала исключением и Олимпиада в Южной Корее 2018 года, россиян сопровождал протоиерей Андрей Алексеев.