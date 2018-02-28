СКА вернул хоккеиста Шипачева в состав команды из фарм-клуба

ТАСС, 28 февраля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга вернул в состав команды нападающего Вадима Шипачева, который ранее был переведен в клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Перевод Шипачева в клуб "СКА-Нева" был связан с тем, что в соответствии с регламентом лиги СКА имел возможность включить в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" защитника Михаила Тихонова и нападающего Дениса Орловича-Грудкова. СКА решил предоставить Шипачеву отдых после Олимпиады.

Шипачев начал сезон-2017/18 в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", но вскоре был отстранен за отказ играть в фарм-клубе команды. 11 ноября Шипачев заключил контракт со СКА. В нынешнем сезоне 30-летний Шипачев провел в регулярном чемпионате КХЛ 21 матч, забросил 9 шайб и отдал 16 голевых передач.

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 1 марта на своей площадке сыграет с череповецкой "Северсталью".

Шипачев является победителем Олимпиады - 2018 в составе команды олимпийских атлетов из России. Нападающий принял участие в первом матче на турнире против словаков (2:3).