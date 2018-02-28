Лыжники Большунов и Спицов вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти

ТАСС, 28 февраля. Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В состав команды вошли Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Краснов, Андрей Ларьков, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Полина Некрасова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Евгения Шаповалова.

Большунов, Червоткин, Ларьков, Спицов, Виценко, Белорукова, Нечаевская, Непряева, Седова, Жамбалова принимали участие в Играх в Пхёнчхане. Лыжники завоевали три серебра - Большунов (лыжная гонка на 50 км классическим стилем), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем. Бронза у Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Спицова (лыжи, 15 км), женской лыжной эстафетной команды, Ларькова (лыжная гонка на 50 км классическим стилем).

1 февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение с российских лыжников, отстраненных из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК). До участия в международных турнирах допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Матвеева.

3 марта состоится индивидуальный спринт свободным стилем, 4 марта пройдет индивидуальная гонка классическим стилем.