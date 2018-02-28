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Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности

Спорт
28 февраля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Спортсменка, которая выступает в паре с Дмитрием Соловьевым, получила за серебро Игр-2018 автомобиль BMW X5

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Президент России Владимир Путин и Екатерина Боброва

Президент России Владимир Путин и Екатерина Боброва

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Боброва намерена продать ради благотворительных целей автомобиль, который была ей подарен за серебряную медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом она рассказала журналистам.

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Боброва, которая выступает в паре с Дмитрием Соловьевым, получила за серебро Игр-2018 автомобиль BMW X5.

"К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи. И я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям", - сказала она.

Во время церемонии с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым фигуристке долго не могли найти ключи от ее автомобиля.

"Было очень забавно. Меня сначала потеряли, потом, оказывается, мою машину отдали хоккеисту, но я не в обиде. Очень классно, что все это так весело восприняли: все смеялись, все всё нашли, слава богу", - вспомнила она.

Боброва также является олимпийской чемпионкой Сочи в командном турнире.

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