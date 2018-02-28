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Гол Погребняка вывел "Тосно" в полуфинал Кубка России по футболу

Спорт
28 февраля, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В матче 1/4 финала турнира клуб из Ленинградской области добился победы над владивостокским "Лучом-Энергией" со счетом 2:1

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Павел Погребняк

Павел Погребняк

© Антон Ваганов/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. "Тосно" из Ленинградской области со счетом 2:1 одержал домашнюю победу над владивостокским клубом "Луч-Энергия" в четвертьфинале Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Андрей Буйволов (22-я минута) и Павел Погребняк (27), который провел первый официальный матч за "Тосно". У проигравших отличился Андрей Мязин (52). Погребняк отличился впервые с 25 октября 2015 года, когда он в составе московского "Динамо" забил мяч в ворота столичного "Спартака" (2:3) в домашнем матче чемпионата России.

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"Тосно" после 20 туров занимает 14-е место в Российской футбольной премьер-лиге. "Луч-Энергия" после 25 туров располагается на 15-й строчке в Футбольной национальной лиге. Клуб "Тосно", основанный в 2013 году, впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Ранее команда дважды выходила в четвертьфинал турнира и оба раза проигрывала, в розыгрыше Кубка России сезона-2013/14 клуб уступил "Краснодару" (0:3), в сезоне-2016/17 - московскому "Локомотиву" (0:1).

Примерно за час до начала кубковой встречи специальная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча приняла решение о проведении матча, который мог быть перенесен из-за мороза. Комиссия определила температуру у поля (13 градусов ниже нуля) и вынесла вердикт о возможности проведения встречи.

Ранее в среду другой четвертьфинальный матч Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" был перенесен из-за низкой температуры воздуха у поля (15 градусов ниже нуля). Встреча должна была пройти в Самаре на стадионе "Металлург" и начаться в 19:30 мск, о новой дате будет объявлено позднее.

"Тосно" в полуфинале Кубка России сыграет с победителем пары между "Крыльями Советов" и "Спартаком". В другом полуфинале встретятся два клуба ФНЛ - курский "Авангард" и ярославский "Шинник". Таким образом, в финале национального Кубка нынешнего сезона точно будет один представитель второго по силе дивизиона чемпионата страны. Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18 апреля, финал состоится 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена", который примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.

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