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Патриарх Кирилл: победа российских хоккеистов на ОИ-2018 поддержала дух всего народа

Спорт
28 февраля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Предстоятель Русской Православной церкви отметил, что у каждого человека в жизни есть особые "пограничные зоны"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Победа российских хоккеистов на Олимпийских играх поддержала дух всего народа, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду в ходе благодарственного молебна в храме Христа Спасителя, на котором собрались российские спортсмены, принявшие участие в Играх в Пхёнчхане.

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"То, что с вами произошло, многие назвали чудом, чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу. Эта победа очень была нужна нашему народу. Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая поддержала дух нашего народа", - сказал он, обращаясь к хоккеистам.

Предстоятель Русской Православной церкви отметил, что у каждого человека в жизни есть особые "пограничные зоны". "Когда вопреки человеческой логике происходит нечто, что приводит нас к замечательном результату, хуже всего, если мы используем слово "повезло". Мы, верующие люди, говорим, что именно в этих пограничных зонах между "могу" и "не могу" и действует Божья сила. Если бы вы не тренировались, не были бы блестяще подготовлены, никакой победы бы не было, Господь не любит лентяев, а идет навстречу нашим трудам", - подчеркнул патриарх.

Он поблагодарил олимпийцев за достигнутые результаты и пожелал им новых побед.

По традиции предстоятель Русской Православной церкви совершает молебны перед началом Олимпиад и Паралимпиад, а также обращается к российским спортсменам со словами напутствия или поздравления после игр. Кроме того, спортсменов на Олимпиаде сопровождает священник, который оказывает психологическую и духовную помощь. Не стала исключением и Олимпиада в Южной Корее 2018 года, россиян сопровождал протоиерей Андрей Алексеев.

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