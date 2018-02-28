Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Призеры зимней Олимпиады в Пхёнчхане получили в среду в Москве прием на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин пригласил российских атлетов в Кремль, где вручил им государственные награды. После торжественной церемонии спортсменов принял в Доме правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, который передал им ключи от призовых автомобилей.

Медали и ордена из рук главы государства получили 46 атлетов. В частности, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, золото и серебро в Пхёнчхане, были удостоены ордена Дружбы, так же, как члены хоккейной сборной и серебряные призеры Игр по лыжным гонкам - Александр Большунов и Денис Спицов. Другим спортсменам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

В "автомобильном выражении" наградами атлетов стали 26 внедорожников BMW X6 для золотых медалистов, в том числе для 15-летней Загитовой, 13 BMW X5 для серебряных и семь BMW X4 для бронзовых призеров.

Оценка президента

Вручая медали спортсменам, Путин отметил, что они проявили бойцовский характер, достойно выдержав и спортивные, и околоспортивные нагрузки.

В первую очередь президент выделил достижения "великолепных фигуристок" - Алины Загитовой и Евгении Медведевой. "Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой, вдохновенным исполнением и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту", - сказал Путин.

Победу хоккейной сборной в финале Игр глава государства назвал огромным подарком для миллионов российских болельщиков. "Правда, наша национальная ледовая дружина, заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но все- таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото", - констатировал он.

Путин отдельно поблагодарил хоккеистов, исполнивших гимн России после победы в финале на Играх в Пхёнчхане. "Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн [после победы над сборной Германии в финале соревнований по хоккею], - сказал он. - Вам спасибо за это отношение к стране и за отношение к делу, которому вы посвятили свою жизнь".

"Спортсмены выступали и сказали, что у нас много чего забрали [перед Играми]. Действительно, забрать можно все, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно, - заявил президент. - И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране".

"И это было все очень ярко, красиво, - добавил Путин. - И чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления".

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Поэтому российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. В этой же связи после победы российских хоккеистов на ледовой арене звучал не гимн России, а Олимпийский гимн. Однако спортсмены, несмотря на звучавшую мелодию, спели слова гимна РФ. В МОК отнеслись к этому "с пониманием".

Президент также отметил, что "при всех сложностях и проблемах, Игры не обошлись без приятных сюрпризов, принесли нам новых героев", упомянув шорт-трек, конькобежный спорт, скелетон и фристайл. По словам главы государства, "благодарности заслуживает вся команда" - и атлеты, и те, кто готовил их к важным стартам. "Отмечу, что наставников, тренеров также мы будем чествовать отдельно, все они представлены к государственным наградам", - заключил Путин.

Спорт вне политики

На церемонии Путин напомнил о сложностях, связанных с обвинениями в применении допинга спортсменами из РФ, а также о решении МОК о восстановлении членства Олимпийского комитета России. "Мне кажется, это страница, которую мы должны перевернуть и для себя сделать выводы соответствующие", - сказал он.

Президент выразил надежду на то, что международные организации поймут необходимость деполитизации спорта. "Надеюсь, что международные организации в конце концов поймут, что спорт нужно держать подальше от проблем, которые к спорту не имеют никакого отношения", - заявил он.

Путин заверил атлетов в том, что РФ продолжит работу с международными структурами для того, чтобы система борьбы с допингом стала понятной и прозрачной. "Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку, тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами, с Международным олимпийским комитетом для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы четко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила, стала, наконец, понятной и абсолютно прозрачной", - отметил он.

Глава государства сообщил, что ситуация, сложившаяся в отношении российских спортсменов, заставила РФ сделать "много серьезных выводов", в том числе по системе управления спортивной сферой в стране. Путин отметил ответственную и содержательную работу комиссии Виталия Смирнова, которая, по словам президента, ведется в строгом соответствии с тезисом, что борьба с допингом должна быть бескомпромиссной. "Убежден, что в том, чтобы этот принцип стал всеобъемлющим, заинтересованы все члены большой олимпийской семьи", - подчеркнул глава государства.

Олимпийский девиз и ПДД

Премьер-министр Дмитрий Медведев, вручая олимпийским призерам ключи от автомобилей BMW, напомнил им об олимпийском девизе - "Citius, Altius, Fortius!" ("Быстрее, выше, сильнее!"). Глава правительства в шутку выразил надежду, что подаренные автомобили помогут спортсменам выполнить первую часть этой установки. "Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения", - предупредил он.

Медведев поздравил спортсменов с хорошими выступлениями на Играх. "Добиться результата может только человек, который беззаветно предан своему делу, а вы как раз именно такие люди", - сказал он.

Медведев добавил, что особое внимание к нынешним Олимпийским играм было приковано "в силу весьма специфической атмосферы, которая сложилась вокруг Игр и нашей олимпийской команды". "То, что вы сделали там, что называется, дорогого стоит, потому что за Олимпийскими играми с удвоенным вниманием следила вся наша страна", - отметил глава правительства, заверив, что "каждой нашей медали все наши граждане радовались по-особенному".

"Вы молодцы, вы многое сделали не только для себя в вашей спортивной карьере, но и для страны", - обратился премьер к спортсменам.