Призер ОИ лыжник Спицов хотел бы побыстрее вернуться к тренировкам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года в лыжных гонках россиянин Денис Спицов отметил, что после ряда мероприятий, связанных с поздравлениями после выступления на Играх, ему хочется побыстрее вернуться в режим тренировок и соревнований. Об этом он рассказал журналистам.

В Пхёнчхане Спицов выиграл серебро в командном спринте и эстафете, а также бронзу в гонке на 15 км. В качестве олимпийского призера Спицов получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина в Кремле, а также автомобиль BMW X5.

"Только прилетели из Тюмени, где была встреча с губернатором, сегодня две встречи. Подустал, если честно, непривычно, тяжело столько внимания. Поскорее хочется вернуться в привычный режим соревнований, тренировок. Хочется забыть уже медали, есть к чему стремиться, это не верх достижений", - сказал Спицов.

Автомобиль получил и Александр Большунов, ставший первым отечественным лыжником, выигравшим четыре медали на одних Играх. В Пхёнчхане он взял три серебра и одну бронзу.

"Планирую ездить, поскольку так бы я еще долго не купил бы машину. Времени, чтобы поездить нет. Там, где нам вручали награды, чувствуется мощь и все, что связано с этим", - отметил он.